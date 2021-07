Caltanissetta, giovedì interruzione idrica: le zone interessate

Siciliaque comunica che dalle ore 07:30 di giovedì 8 luglio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire cinque interventi di riparazione urgente in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta.

Ciò provocherà l’interruzione della fornitura ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco.

Si precisa che il serbatoio San Giuliano di Caltanissetta riceverà un piccolo apporto dall’acquedotto Madonie Est con una portata pari a 5 l/s.

Le forniture saranno ripristinate come di seguito indicato:

 comune di Caltanissetta (Santa Barbara, Trabonella): entro le ore 14:00 del 09/07/21;

 comune di Caltanissetta (Serbatoio di San Giuliano): entro le ore 14:00 del 09/07/21;

 Cefpas di Caltanissetta: entro le 13:00 del 09/07/21;

 comune di San Cataldo: entro le ore 20:00 del 09/07/21;

 comune di Serradifalco: entro le ore 21:00 del 09/07/21;

 IRSAP di Caltanissetta: entro le 14:30 del 09/07/21;

 CB4 Caltanissetta: entro le ore 22:00 del 09/07/21.

Siciliacque SpA