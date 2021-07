Caltanissetta, #EsserciSempre: Polizia premia il primario Giovanni Mazzola

La Polizia di Stato ha premiato con una targa il primario di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Giovanni Mazzola, a nome di tutta la cittadinanza per l’impegno profuso durante la pandemia. Ieri la targa e’ stata consegnata nell’ambito dell’evento della Polizia di Stato “#Esserci sempre … storie di legalita'”, dal questore Emanuele Ricifari.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento – ha detto Mazzola – e ringrazio il questore anche per le decine e decine di operatori sanitari che in questo momento sto rappresentando. Soltanto noi, come Unita’ operativa complessa di Malattie infettive e pneumologia del Sant’Elia abbiamo curato oltre 700 pazienti. Siamo ancora in corso di pandemia, abbiamo ripreso i ricoveri, ci sono venti pazienti in questo momento e quindi non possiamo ancora rilassarci”. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati altri due riconoscimenti. A Valentina Agliata, in rappresentanza degli operatori impiegati nella distribuzione e servizi, e a Laura Rizzari, responsabile della comunita’ Un mondo a colori di Montedoro, in rappresentanza degli operatori del volontariato, che si sono distinti nell’assistenza dei minori positivi al Covid-19.