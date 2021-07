Arialdo Giammusso: “Peppino Mancuso, uomo coraggioso e di grande valore”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. A nome mio personale e quello della Lega-Salvini Premier di Caltanissetta esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avv. Peppino Mancuso.

Un uomo ed un politico di grande valore che ha lavorato da consigliere e sindaco per la sua Caltanissetta, e da deputato regionale per la Sicilia.

Un uomo coraggioso, capace , senza peli sulla lingua, dotato di una arte oratoria ineguagliabile. Memorabili le sue battaglie per ottenere una regolare fornitura dell’acqua in città, per evitare la chiusura delle miniere, indimenticabile il suo impegno costante per tutto ciò che riguardava Caltanissetta. Le tante opere pubbliche realizzate durante la sua sindacatura, rimangono la sua eredità materiale, mentre il suo amore e attaccamento per i nisseni, formano il dono immateriale che lascia a tutti noi, soprattutto fa politica.

I suoi insegnamenti li terremo sempre cari e presenti.

Le condoglianze e le preghiere della sezione di Caltanissetta della Lega-Salvini Premier, alla famiglia e ai parenti.

Ciao, Peppino!

Arialdo Giammusso Coordinatore cittadino Lega-Salvini Premier Caltanissetta