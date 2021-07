La strada statale 640 “Strada degli scrittori” e’ temporaneamente chiusa a causa di un incidente ad AGRIGENTO(in localita’ Maddalusa). Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto che si e’ ribaltata, causando il ferimento di una persona. Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile.