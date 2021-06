Vaccino, Musumeci: “In arrivo 43mila dosi AstraZeneca per richiami over 60”

“Il mondo scientifico e le linee guida del Governo nazionale non hanno mai scoraggiato l’apertura al vaccino AstraZeneca per altre fasce d’eta’. Si e’ detto che tutti dovevano essere vaccinati, cio’ e’ stato anche pianificato in sede di Conferenza delle Regioni. Il problema non e’ voler eliminare le scorte di vaccini, e’ dover andare spediti in sede di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenuto a L’aria che tira su La7. “Da ora non useremo piu’ AstraZeneca – ha aggiunto – per chi ha meno di 60 anni, mentre il siero Johnson verra’ dato in dotazione solo a medici che hanno a che fare con pazienti che potranno vedere solo una volta per evitare di tornare al domicilio una seconda volta. Ma ricordo come allargare alle fasce piu’ giovani non e’ stato un rimedio per evitare di rendere inutili le scorte dei vaccini. Aspettiamo attualmente – ha annunciato il governatore siciliano – 43 mila dosi di Astrazeneca, le utilizzeremo per il richiamo a cittadini con piu’ di 60 anni senza patologie”.