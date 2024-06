Mussomeli, Europee 2024. Savatteri: “Mov.5 Stelle terzo partito in paese sostenuto da persone libere”

MUSSOMELI – Non ha perso tempo, Giacinto Savatteri, pentastellato della prima ora, a manifestare la sua grande contentezza per il risultato ottenuto dal Movimento cinque Stelle in questa tornata elettorale per le Europee e, con una punta di orgoglio, ha così commentato il recente risultato elettorale: , “A Mussomeli siamo la terza forza politica presente nel territorio. Un risultato che abbiamo ottenuto senza grandi mezzi, senza false promesse e clientelismo. Abbiamo combattuto contro titani e questo successo è arrivato da cittadini liberi che disinteressatamente hanno scelto di votare il Movimento Cinque Stelle, non per convenienza personale ma solo perché credono nel progetto politico” . “Le fasce deboli, i giovani in cerca di prima occupazione, i disoccupati – ha sottolineato il pioniere grillino, storico referente del partito locale, ancora sono questi i temi su cui si fonda il Movimento e sono queste le ragioni del mio amore per questo modo di intendere la politica. Un plauso desidero mandarlo a tutti i miei concittadini che hanno dato fiducia ancora una volta al Movimento per costruire un’Europa più giusta”. Questi il risultato di ciascuna delle 11 liste: Lista n.1 (Alleanza Verdi sinistra) voti 75; lista n 2 (Movimento 5 Stelle) voti 539; lista n.3 (Fratelli d’Italia) voti 1422; lista n.4 (Partito Democratico) voti 371; lista n.5 (Lega) voti 123; lista n.6 (Stati Uniti d’Europa) voti 31; lista n.7 (Siamo Europei Azione con Calenda) voti 21; lista n,8 (Libertà) voti 169; lista n.9 (Pace terra Dignità) voti 19; lista n.10 (Forza Italia) voti 964; lista n.11 (Alternativa Popolare PPE) voti 12.