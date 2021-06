Vaccini anticovid al centro “Il Casale”: ottimo il bilancio delle prime due settimane

Funzionale, attrattivo, utile al territorio e grandemente apprezzato dagli utenti. Bilancio ampiamente soddisfacente per le prime due settimane di attività del punto di vaccinazione dell’Asp presso centro commerciale “Il Casale” di contrada Biagini a San Cataldo. Progetto ed intuizione proficua che hanno elaborato nel modo più performante il concetto di “portare” il vaccino tra la gente, nei luoghi che le persone abitualmente frequentano. Incastro coinvolgente quello tra Il Casale e l’Asp che ha favorito il territorio. Notevole l’afflusso di pubblico presso il punto vaccini aperto ogni giorno dalle ore 9.30 alle 19.

Abbiamo raccolto l’analisi del direttore del centro Commerciale, Calogero Sanfilippo: “L’elemento che più ci ha inorgoglito è sapere che in tanti vogliono prenotarsi qui, perché hanno saputo da amici e conoscenti, la qualità del servizio offerto. Il gradimento degli utenti, la soddisfazione delle persone, sono le prove di come siamo riusciti ad offrire un servizio valido e di grande qualità.

Territorio è una parola che torna spesso nel ragionamento di Sanfilippo. “Noi siamo parte del territorio e vogliamo contribuire a migliorarlo puntando principalmente sui servizi. Sulla base di tale indirizzo la collaborazione con l’Asp di Caltanissetta assume per noi un grande valore; abbiamo in itinere questo progetto e tante altre iniziative per il futuro che seguono quelle già svolte, con grande successo, in materia di “prevenzione”; al centro di questa progettualità c’è il territorio e l’attenzione verso la salute ed il cittadino secondo una logica “win to win” che porta benefici a tutti i soggetti coinvolti da tale sinergia, a vantaggio del territorio e senza alcun costo per la collettività.

I servizi che puntiamo ad offrire, sia in materia di salute che in altri settori, devono essere servizi fortemente caratterizzati dalla qualità; quella qualità che il territorio merita e che ci ha ispirato anche nella realizzazione dell’hub del Centro Commerciale nel quale abbiamo previsto parcheggi riservati, spazi di attesa comodi e climatizzati anche per gli accompagnatori, servizio di sorveglianza continua. Sul tema della qualità l’Asp di Caltanissetta ha ad esempio dimostrato una grandissima sensibilità come peraltro confermato quotidianamente dalla straordinaria passione e competenza con la quale i medici, gli infermieri e tutto il personale che ci onoriamo di ospitare presso l’hub di San Cataldo, si prendono cura dei cittadini; ho avuto il piacere di conoscere il Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta, dott. Alessandro Caltagirone e la dott.ssa Marcella Santino che guida la Direzione Sanitaria; ho il piacere di ammettere che gli incontri avuti con loro si sono spesso trasformati in uno straordinario viaggio verso il futuro con tante nuove idee da mettere in campo per il riscatto del nostro territorio a cui tutti abbiamo la possibilità e l’opportunità di contribuire. Un riscatto che passa certamente dalla passione e dalla competenza, ma che non può non passare dalla dovuta celebrazione di tutto quello che, già oggi, funziona; e tra le tante eccellenti iniziative messe in campo con successo dall’Asp di Caltanissetta siamo davvero felici di poter oggi inserire anche il Centro Vaccinale del Centro Commerciale Il Casale; siamo convinti che il passaparola positivo che tale iniziativa ha creato potrà contribuire a ispirare tanti nuovi progetti in giro per il territorio che non vediamo l’ora di raccontare, ben consapevoli che più diventeremo coraggiosi nel condividere con gli altri esperienze positive più potremo ridefinire verso l’alto gli standard dei servizi che desideriamo per noi e per le persone che amiamo. Il mondo sta cambiando velocemente e credo che uno degli effetti della pandemia sia quello di aver certificato il valore essenziale dei servizi di prossimità, a partire da quelli sanitari; servizi di prossimità che si alimentano in via primaria di relazioni, di volti, di racconti e di emozioni positive che dobbiamo imparare tutti a riconoscere, a concedere ed a concederci, con maggiore generosità.