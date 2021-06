Le Aziende online sono pronte per l’accettazione di Dogecoin?

Uno scanner QR che trasferisce criptovaluta da portafogli a portafogli potrebbe essere utilizzato per effettuare acquisti aziendali. Non è stato molto tempo fa. Ora è una realtà.

Le aziende accettano sempre più pagamenti in criptovalute come Ethereum e Bitcoin. Dogecoin, una criptovaluta nata per scherzo, è stata accettata come metodo di pagamento.

Dogecoin è ora più popolare che mai poiché la maggior parte dei principali fornitori di servizi di pagamento di criptovaluta lo ha incluso nei loro servizi. C’è stato un aumento della domanda dei consumatori e un aumento di interesse da parte di imprese e finanzieri. Le aziende online sono disposte ad accettare Dogecoin per il pagamento?

I Meriti di Dogecoin Per i Proprietari Di Piccole Imprese

A maggio 2021, c’erano più di 1.300 commercianti che accettavano il pagamento Dogecoin. Questo numero cresce ogni giorno.

Tre fattori principali stanno guidando il movimento:

Elevata liquidità. Ciò rende l’attività inflazionistica e consente un’offerta illimitata. Questo probabilmente influenzerà il valore del bene nel tempo, ma c’è una soluzione.

Numero fisso di monete emesse . Ogni anno ci sono meno nuove monete di quante ne siano sul mercato.

Puoi effettuare transazioni più velocemente.

Oltre 1.000 aziende in una varietà di settori accettano Dogecoin come metodo di pagamento. È chiaro che le aziende si stanno adattando a questo nuovo modello di pagamento.

Da quando BitPay, il servizio di elaborazione di pagamenti crittografici più popolare per i commercianti, ha accolto Dogecoin nel marzo 2021, più aziende hanno seguito il loro esempio.

Dogecoin: Perché?

A causa dell’aumento della domanda da parte delle aziende, CoinFlip ha annunciato che gli utenti Dogecoin possono ora acquistare l’asset in contanti in oltre 1.800 località. CoinFlip è attualmente la più grande rete ATM Bitcoin in America.

L’aumento di popolarità di Dogecoin non è da meno dovuto all’attenzione che alcuni degli imprenditori più influenti di tutto il mondo, come Mark Cuban ed Elon Musk, hanno dedicato alla risorsa. La popolarità di Dogecoin è aumentata quest’anno grazie ai due miliardari.

Musk ha pubblicato un tweet su “Doge to Mars” e ha detto che stava collaborando con gli sviluppatori di Dogecoin per rendere la crittografia più efficiente. Questo annuncio ha portato a un aumento del 20% in un giorno.

Molti fornitori di terze parti ora offrono servizi di trading di portafogli alle aziende che non hanno le risorse finanziarie per investire in portafogli crittografici. Questi servizi consentono a chi non ha un portafoglio di essere più accessibile a un pubblico più ampio.

Alcune Aziende Ben Note Accettano Dogecoin

Ci sono molte aziende online che accettano Dogecoin (DOGE), come metodo di pagamento. Di seguito sono elencate 15 aziende con uno status di alto profilo che accettano DOGE o lo faranno presto.

1. Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks sono stati tra i primi ad adottare la criptovaluta e ora sono la prima squadra NBA che incorpora Dogecoin come metodo di pagamento. La risorsa crittografica consente ai fan di Mavericks di acquistare merce e biglietti online.

La società è di proprietà di Mark Cuban. BitPay è stato utilizzato per elaborare transazioni in varie criptovalute, tra cui BTC ed ETH. Cuban ha twittato che il DOGE può essere usato come valuta se le aziende lo accettano. Ciò potrebbe consentire un potere d’acquisto maggiore di un dollaro.

2. Crono

Kronos Advanced Technologies Inc. ha iniziato a negoziare in rialzo nell’aprile 2021 dopo aver annunciato di aver scambiato le sue prime partecipazioni in Bitcoin con Dogecoin Cash. La società tecnologica di purificazione dell’aria ora detiene circa 600 milioni di Dogecoin Cash. Inizierà ad usarlo come metodo di pagamento.

3. Collezione Kessler

Kessler Collection, una catena di hotel di lusso, ha recentemente accettato DOGE come forma di pagamento collaborando con BitPay. Ciò ha reso l’azienda la prima catena di hotel di lusso degli Stati Uniti che accetta pagamenti crittografici.

Richard Kessler, CEO, ha dichiarato che i pagamenti crittografici sono “uno dei concetti più innovativi” nel settore dell’ospitalità. Ha anche evidenziato il valore di DOGE includendolo insieme a Ethereum e Bitcoin.

4. BOT, Inc.

BOTS, Inc. fornisce servizi nel settore della produzione di robot digitali. È una delle prime società quotate in borsa a includere DOGE come opzione di pagamento. Tutti i loro prodotti e servizi possono ora essere acquistati con DOGE, Bitcoin ed Ethereum.