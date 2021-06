“Hodierna”Mussomeli: “Facciamo impresa”. Recupero ambientale – CAT I percorsi turistici: arte, architettura, paesaggi, natura

MUSSOMELI – L’Hodierna non si ferma.

In un periodo di DPCM, di distanziamento, di apri e chiudi, di presenza e distanza, di attività asinrona e sincrona, di confusione di colori giallo, rosso rinforzato, rosso sbiadito…In un periodo così assurdo, la nostra scuola ha pensato di ritagliarsi uno spazio di quasi normalità organizzando una attività progettuale come sempre avveniva prima della pandemia. L’attività ha riguardato argomenti di economia, gestione di impresa, simulazione di impresa, management e altri aspetti della vita universitaria o lavorativa che da qui a breve interesserà la vita dei ragazzi. Il modulo ha interessato circa 85 alunni dei plessi di Mussomeli e Campofranco.

Il modulo è nato dall’esigenza di permettere agli studenti di toccare con mano contenuti interessanti come la simulazione d’impresa, il management, il businnes plan e altri elementi a carattere economico proposti con il proposito di stimolare la riflessione su argomenti che presto riguarderanno la vita lavorativa o, ci auguriamo, universitaria di molti di loro.

In una prima fase, le attività si sono svolte attraverso la piattaforma Gsuite, con incontri su MEET. Le ultime tre lezioni, invece, in presenza quando la situazione epidemiologica ha cominciato a migliorare.

Il successo del progetto, in un momento così difficile, è stato il risultato di un lavoro di gruppo a cui hanno partecipato Dirigenza, collaboratori del Dirigente, DSGA, docenti, personale ATA, collaboratori scolastici, tecnici e alunni del Triennio dei due plessi.

La DS, prof.ssa Maria Rita Cumella, con l’augurio di tornare presto alla normalità, ringrazia: la professoressa Enza Luvaro per la progettazione; la DSGA per la parte economico-burocratica che le compete; gli esperti, prof.ssa Concetta Alaimo, prof. Antonio Gallo, prof.ssa Daniela Mulè; i tutor, prof. Orlando A. Cordaro, prof.ssa Giovanna Milazzo, prof. Calogero Veneziano; il personale ATA e tutti gli alunni che, anche in questa occasione, non hanno mancato di dimostrare quanto siano maturi e responsabili.