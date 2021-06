Che Cos’è Chainlink? Ecco Una Panoramica

Che cos’è Chainlink?

Semplificando la condivisione dei dati tra i diversi partecipanti allo scambio e il modo in cui questo si collega al valore di mercato, chainlink fornisce un metodo efficace per proteggere i dati e le comunicazioni sensibili in modo conveniente.

Questo articolo discute che cos’è Chainlink, i suoi usi, e come la crittografia si applica a questa forma di infrastruttura.

Come Funziona Chainlink?

Chainlink è in circolazione da un po’ di tempo, ma gli eventi recenti hanno portato i suoi usi in primo piano. Recentemente, una società chiamata Chainlink Technologies ha rilasciato un nuovo tipo di crittografia noto come “Cloud Computing”.

Il Cloud Computing si basa sull’idea che gli utenti non hanno bisogno di avere alcun tipo di software speciale installato sui propri computer per accedere a dati o servizi importanti. Invece, tutto ciò che un utente deve fare è utilizzare il proprio browser e una connessione ad alta velocità per cercare e recuperare le ultime notizie relative a qualsiasi servizio, prodotto o applicazione.

Il concetto alla base del Cloud Computing è che più servizi, applicazioni, prodotti o applicazioni possono essere ospitati sulla stessa infrastruttura.

Un esempio potrebbe essere che se un’azienda volesse ospitare una piattaforma di social media come Twitter o un blog, potrebbe semplicemente creare un servizio che consentirebbe di ospitarli sulla stessa rete degli altri servizi, prodotti o applicazioni.

Ciò consentirebbe loro di massimizzare i benefici dei propri servizi ottenendo le migliori prestazioni a un prezzo contenuto, ottimizzando al contempo i costi della propria infrastruttura. In breve, questo concetto abbatte le barriere tra le applicazioni e le rende più facili da usare.

Si possono acquistare questa ed altre monete digitali su piattaforme affidabili come Bitcoin Profit, in modo facile e sicuro.

In Che Modo Questa Tecnologia Si Applica Al Mondo Crittografico?

Nel mondo della crittografia e dell’informatica, è un’idea relativamente semplice. Il creatore del protocollo che sta alla base della criptovaluta, Emin M. Kazan, ha modellato il concetto di fornire una connessione sicura tra due reti, al fine di fornire un mezzo di autenticazione per proteggere la privacy delle comunicazioni.

L’obiettivo di questa tecnologia è fornire uno standard per la firma digitale dei messaggi quando vengono inviati sulla rete.

Chainlink è una rete blockchain decentralizzata che aiuta a colmare il divario tra oracoli che inviano dati del mondo reale e contratti intelligenti che esistono sulla blockchain.

Mentre l’utilizzo di singoli oracoli per raccogliere questi dati per contratti intelligenti vanifica tecnicamente lo scopo di una blockchain decentralizzata, sta tentando di risolvere questo problema decentralizzando invece il sistema che utilizza singoli oracoli e API per raccogliere e verificare i dati rilevanti per questi contratti.

Chainlink può generare più subappalti, prendendo anche dati solo dai nodi e dagli oracoli più affidabili per la massima precisione. Sebbene non vi sia un limite al numero di contratti intelligenti che la piattaforma può gestire, esiste un limite di un miliardo di token LINK.

Quando i token LINK di Chainlink sono stati lanciati per la prima volta sul mercato nel 2017, sono stati scambiati per poco più di un centesimo in USD. Anche la capitalizzazione di mercato della criptovaluta era comprensibilmente piuttosto bassa.

I prezzi sono rimasti così per un po’, scambiati a meno di un dollaro per token fino a metà del 2019, quando il prezzo per token è aumentato e ha iniziato a essere scambiato tra $ 1 e $ 4 per token. Tuttavia, per la seconda metà del 2020, i token LINK hanno iniziato ad aumentare di prezzo ancora di più a oltre $ 14. Nel febbraio 2021, LINK ha raggiunto un prezzo massimo storico di quasi $ 37 per token.

Sebbene questo sia certamente un enorme salto di prezzo, le criptovalute hanno ampiamente guadagnato popolarità in quel periodo. È importante ricordare che mentre puoi detenere i token LINK come risorsa, funzionano anche come un modo per pagare contratti intelligenti sulla rete Chainlink.