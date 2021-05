Mafia, Miccichè: “Solidarietà a Condorelli e a tutti gli imprenditori che denunciano”

“Giuseppe Condorelli è un esempio da seguire da parte degli imprenditori che incappano nelle richieste estorsive. Come Condorelli, e tanti altri prima di lui, il tessuto imprenditoriale deve fare muro per non sottomettersi al ricatto malavitoso.

Affinché nasca una nuova cultura della legalità e contro la sopraffazione che annienta le imprese, bisogna seguire questo gesto di fiducia nelle istituzioni da parte degli imprenditori che denunciano ai quali esprimo la mia solidarietà”.

Lo scrive in una nota il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.