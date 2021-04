Sicilia, covid: muore 45enne per una trombosi dopo il vaccino, Procura apre inchiesta

Muore per una trombosi a 45 anni poche settimane dopo avere fatto il vaccino AstraZeneca e la Procura di Patti (Messina) apre un’inchiesta per accertare se ci sono delle correlazioni tra la somministrazione del vaccino e il decesso dell’avvocato. La vittima è Mario Turrisi di 45 anni, morto al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. L’uomo, originario di Tusa, già dopo il vaccino accusava forti mal di testa. Poi il peggioramento e a Pasqua la trombosi. Il caso è stato segnalato all’Aifa.

