Furbetti del Reddito di Cittadinanza: trentatré denunciati per percezione indebita.

Sono trentatré le persone residenti nei comuni della fascia tirrenica del Messinese che sono state denunciate dai carabinieri per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

Complessivamente le somme versate dall’Inps superano i 140 mila euro. Nei loro confronti i militari dell’Arma hanno attivato le procedure per la sospensione da parte dell’Inps del beneficio e per l’eventuale revoca. Inoltre sono in corso verifiche sulla corretta erogazione del beneficio economico.

Al vaglio della Procura della Repubblica di Patti ci sono le posizioni di 20 persone: 15 uomini e cinque donne di età compresa tra i 21 ed i 67 anni. Altre 13 persone – sette uomini e sei donne di età compresa tra i 27 ed i 64 anni – sono state segnalate alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.