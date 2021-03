Stabilizzazione precari Asu, Mancuso (FI): “Dopo oltre 24 anni diamo dignità a tali lavoratori”

“Ieri sera è stato approvato in Commissione Bilancio all’Ars, da tutte le forze politiche, l’emendamento per la stabilizzazione dei lavoratori Asu. Un percorso che è cominciato con il voto favorevole in Commissione Lavoro e che adesso, si spera, potrà essere definitivamente approvato in Aula. Le premesse sono buone per dare finalmente stabilità, dopo oltre 24 anni, ai 4.600 lavoratori di tale categoria. Chiudiamo definitivamente anche questa brutta pagina di precariato, dando la migliore delle risposte, specie in un periodo di crisi economica. Ringrazio il Presidente Savona per avere con sinergia garantito il buon esito della vicenda”. Così afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso, che da componente sia della commissione lavoro che bilancio, ha seguito sin dall’inizio i lavori parlamentari per la stabilizzazione del personale Asu.