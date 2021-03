Sommatino. Covid. Sospese le attività scolastiche da lunedì 29 marzo. I casi di positività salgono a 28.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha provveduto a chiedere alla Regione la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, che in ogni caso saranno sospese da lunedì 29 marzo anche con ordinanza sindacale, in mancanza di quella regionale.

Ciò in conseguenza, come ha detto il sindaco, che al Comune è pervenuta una relazione sull’andamento epidemiologico a Sommatino da parte dell’ASP. “Sulla base di questa – ha detto il sindaco – abbiamo provveduto a chiedere alla Regione la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, che in ogni caso saranno sospese da lunedì 29 marzo anche con ordinanza sindacale, in mancanza di quella regionale. Stiamo monitorando insieme alle altre istituzioni diverse situazioni che hanno potuto costituire occasioni di contagio, invitando i cittadini a collaborare”.

In questo momento il totale delle persone positive a Sommatino è di 28. Nel frattempo oggi, nonostante si celebrasse la domenica delle Palme, sono stati effettuati 40 tamponi molecolari. “Ma questa battaglia – ha ribadito il sindaco – non la vinciamo da soli, fino a quando non ci sarà un atteggiamento pienamente collaborativo e fino a quando non ci sarà responsabilità saremo un esercito monco. E siccome da questo dipende la salute di tutti, non ci stancheremo mai di ripetere che bisogna rispettare le regole e che questo è un dovere che prescinde dal controllo”. Il sindaco ha annunciato che nelle prossime ore saranno adottate nuove misure di cui sarà data comunicazione.