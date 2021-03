Sicilia, prima “pestano” la fidanzata e poi i passanti intervenuti per difenderla: arrestati due fratelli

A Mazara del Vallo il questore di Trapani ha disposto l’applicazione del “Daspo Willy” nei confronti di due fratelli violenti di 23 e 31 anni, che hanno aggredito alcuni passanti nei pressi di un ristorante del centro storico. Le vittime sono state prese di mira perche’ avevano soccorso una ragazza, risultata poi essere la fidanzata di uno dei fratelli che poco prima era stata aggredita fisicamente dall’altro a seguito di una banale discussione.

I due, con in mano dei cocci di bottiglia, avevano ferito gravemente i passanti ed erano entrati nel ristorante per prendere dei coltelli, per poi distruggere saracinesca e porta d’ingresso del locale. Un comportamento violento manifestato anche nei confronti dei carabinieri. I due sono stati arrestati e successivamente condannati.

Per due anni non potranno piu’ frequentare e stazionare presso i pubblici locali nel centro storico della cittadina mazarese. In caso di violazione rischiano da 6 mesi a 2 anni di carcere e una multa tra gli 8 mila e i 20 mila euro