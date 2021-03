Rassegna Stampa. Caltanissetta: Plasticfree ripulisce il Bosco Furiana

«L’associazione onlus “Plasticfree” si candida a rappresentare la Caltanissetta del cambiamento, quella che invece di lamentarsi, si sbraccia e porta avanti ciò in cui crede».

Ad affermarlo con convinzione è Sonia Di Marca, biologa e referente dell’associazione, che ieri mattina assieme ad una cinquantina di volontari, ha dato vita ad un’operazione-pulizia in una porzione del bosco Furiana, distante circa 500 metri dal Borgo Prestianni.

«La nostra associazione – aggiunge la dott. Di Marca – svolge la sua attività in ambito nazionale e i volontari sono impegnati a sensibilizzare le cittadinanze al rispetto per l’ambiente per cui ci preoccupiamo di organizzare giornate di raccolta rifiuti». Ieri mattina circa 50 volontari (di tutte le età e provenienti da diversi Comuni: Caltanissetta, San Cataldo, Gela, Mussomeli, Serradifalco) hanno pulito una delle aree del bosco Furiana che versa in totale stato di abbandono e diventata una discarica a cielo aperto. «In circa 2 ore – fa sapere Sonia Di Marca – abbiamo raccolto una quantità pazzesca di rifiuti di tutti i generi, tra cui anche materassi, sedie, sdraio, griglie».

L’evento si è svolto rispettando tutte le normative di sicurezza ed è stato autorizzato dall’ente forestale e dal Comune capoluogo (visto che il bosco ricade in territorio di Caltanissetta) e supportato dalla ditta Dusty che ha fornito ai volontari sacchi, guanti, rastrelli e anche un camion per smaltire il tutto.

«Ma non è finita – aggiunge la referente di “Plasticfree”– perché domenica prossima saremo nuovamente nel bosco Furiana con un altro evento esclusivo denominato “NatureTherapy”, un’attività di camminata meditativa per ritrovare il contatto con la natura e poter beneficiare dei suoi effetti terapeutici».