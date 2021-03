Nell’agrigentino, ubriaco alla guida viola zona rossa: denunciato e multato

Da Raffadali, zona rossa, ad Aragona nell’Agrigentino guidando un’auto sotto l’effetto di alcol. Nei guai è finito un giovane fermato dai carabinieri durante i controlli anti-Covid. Sottoposto al test alcolemico il ragazzo è risultato ubriaco e per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente e alla sanzione di 533 euro per aver violato la zona rossa del Comune di residenza.

Sempre ad Aragona i militari hanno chiuso un noto pub, che già la scorsa estate era finito sotto i riflettori per aver organizzato, in piena pandemia, affollati aperitivi in piazza. I carabinieri hanno contestato ai clienti il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento del contagio e disposto la chiusura dell’esercizio, in quello che era l’ultimo giorno di fascia arancione, per 5 giorni, comminando complessivamente sanzioni pecuniarie per 2mila euro.

Multa anche per un altro bar, dove i militari hanno sorpreso due clienti mentre non rispettavano le norme anti-Covid.