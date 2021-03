Mussomeli, l’assessore Jessica Valenza e la Consulta Giovanile

MUSSOMELI – L’assessore alle politiche giovanili Jessica Valenza in una sua nota ricorda che “La Consulta Giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita politica e civica del Comune e si pone come interlocutore privilegiato nei confronti delle realtà giovanili del territorio, promuovendo iniziative di interesse comune.

Il fine ultimo del regolamento approntato è quello di porre in essere strumento di confronto volto a costruire un dialogo costruttivo con i nostri giovani. Ci tengo inoltre a sottolineare – continua l’assessore – che la consulta è libera, volontaria, apartitica e senza fini di lucro. E’ un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che presenta proposte di delibera inerenti alle tematiche giovanili. Si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile, l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale. Ha la facoltà di esprimere proposte, elabora progetti e promuove iniziative inerenti ai giovani, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l’impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, con lo scopo di creare le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani. Della Consulta fanno parte i cittadini residenti a Mussomeli di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Gli organi della Consulta sono l’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza e le commissioni di lavoro. Ringrazio i tanti ragazzi – conclude l’assessore Valenza – che ieri sera mi hanno contattata riconoscendo l’importanza dell’iniziativa aggiungendo che “finalmente si sentono presi in considerazione in una società che spesso li giudica, inconsapevolmente, come dei buoni a nulla o degli incapaci” questo è uno dei messaggi più significativi che ho ricevuto e che dovrebbe farci riflettere”