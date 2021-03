E’ nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez

“La nostra Vittoria” con un cuoricino, una foto insieme alla piccola, con la mano del papa’ che spunta nell’inquadratura: cosi’ Chiara Ferragni su Instagram annuncia la nascita della sua secondogenita Vittoria.

Tantissimi gli auguri ricevuti tra cui quelli di Dua Lipa che scrive “Congrats guys!!!! So happy for you” e di Simona Ventura, oltre che delle sorelle di Chiara. Fedez, il marito di Chiara e papa’ della bimba, ha postato la stessa immagine, ricevendo anche lui oltre un milione di like.

Tre giorni fa Leone, il primogenito della coppia, ha compiuto tre anni.