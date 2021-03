Covid, Francia ‘prudente’: raccomanda AstraZeneca solo per over 55

La Francia ha raccomandato la somministrazione del vaccino AstraZeneca soltanto per gli over 55 dopo la ripresa delle vaccinazioni con il preparato in seguito al via libera dell’Ema sulla sicurezza. Lo riferisce Afp. L’Autorità per la salute francese ha dato il via libera senza ulteriori “rinvii” a riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca, ma ha raccomandato la somministrazione agli over 55 perché i rari casi di trombosi che hanno portato alla sospensione in molti Paesi Ue sonostati osservati in soggetti sotto la soglia dei 55 anni.