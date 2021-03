America’s Cup, Ancora parità: Luna Rossa-New Zealand 3-3

Ancora parità nella terza giornata di finale di America’s Cup, con due gare fotocopia in cui a decidere è la partenza. Luna Rossa conquista Gara 5, New Zealand si riscatta in quella successiva, rifilando oltre un minuto e mezzo agli italiani. In Gara5 splendida vittoria di Luna Rossa, che nell’ultimo Gate amministra agevolmente il vantaggio accumulato e taglia il traguardo con 18” di vantaggio su New Zealand.

Il Defender paga la partenza poco veloce e la regata perfetta degli italiani che si dimostrano molto competitivi con condizioni di vento debole. Luna Rossa riscrive nuovamente la storia: è la prima barca azzurra a conquistare tre punti in America’s Cup.

Gara 6 è la fotocopia della precedente, questa volta a parti invertite, con la partenza sbagliata da parte degli italiani. In difficoltà questa volta va Luna Rossa, che si pianta a pochi secondi dall’avvio. Bravi i Kiwi a tenere alta le velocità: c’è subito un divario di quasi 300 metri tra le due barche. New Zealand prende subito vantaggio e vola verso una vittoria nettissima, con un vantaggio di 1’41”. Si torna in acqua tra 24 ore