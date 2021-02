Vela: l’urlo del timoniere di Luna Rossa, “Forza Palermo!”

“Forza Palermo, forza Palermo“. In diretta mondiale, durante la gara con Ineos da cui e’ uscita trionfante Luna Rossa, il timoniere Checco Bruni non resiste e si lascia andare all’amore per la propria citta’, da dove e’ partita la scommessa che portera’ dopo 21 anni la barca italiana a sfidare il Team New Zealand nella finale di America’s Cup.

“Checco non ha lesinato di far sentire la vicinanza con la propria terra”, spiega all’AGI Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo velico di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, del quale Bruni e’ tra i fondatori e direttore sportivo.

La sfida di Coppa America viene avanzata da un circolo a un altro circolo. Nel caso di Luna Rossa, a lanciarla e’ stato il Circolo della Vela Sicilia, di Mondello, che rappresenta Prada. “Ho sentito Checco qualche ora fa, quando li’ e’ mezzanotte – aggiunge Giunchiglia – ed era molto felice, avevano festeggiato. Ho avvertito, al tempo stesso, che sono gia’ concentrati e proiettati verso la Coppa America, e verso una gara con un avversario durissimo”.

Comunque vada, quanto e’ gia’ accaduto e’ “un’ottima notizia per la vela italiana”, che oggi nella competizione si affida a un “bellissimo amalgama tra persone con grande esperienza e altri piu’ giovani”. A rilanciare l’urlo di Checco Bruni e’ stato, tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ma prima di tutti, lo ha fatto il fratello del timoniere, Gabriele Bruni (https://www.facebook.com/gabriele.bruni.54/videos/5252646721442615), anche lui velista, che ha provveduto a spiegare su Facebook il modo in cui la barca ha vinto: “Luna Rossa – scrive – non e’ mai stata cosi’ bella, domina sull’acqua, e applica una tattica di regata perfetta.

Partenza di race 1 neutra con una stupenda virata sottovento di Luna Rossa dopo il primo incrocio, la sensibilita’ al timone di Checco viene subito fuori e Luna Rossa prende il controllo del match e si allunga vincendo alla grande. Partenza molto concitata in Race 2 , diverse richieste di penalita’ e qualche errore a mio parere da parte dei giudici, ma Luna Rossa mantiene la calma, partenza anticipata, penalita’ scontata, scala la marcia e passa in controllo del match ! l’unica cosa che conta e’ che abbiamo vinto e siamo in finale con i Neozelandesi” “La mamma – conclude – balla e canta !!!! sara’ una bella domenica in casa Bruni e in tutta ITALIA!!!”