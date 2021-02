Sommatino. A distanza di 24 ore rifiuti gettati per terra nel piazzale Padre Pio.

SOMMATINO. La mattinata precedente gli operatori ecologici avevano ripulito tutto il piazzale Padre Pio, sia la piazzetta dove sono collocate le panchine che l’area del parcheggio, ma solo dopo 24 ore, c’era già la presenza di nuovi rifiuti gettati per terra.

E’ quanto ha segnalato il sindaco Elisa Carbone. Grande il rammarico del primo cittadino per quanto accaduto: “Dalla tipologia di rifiuti rinvenuti si evidenzia, non solo l’ennesimo esempio di inciviltà e incuria, ma anche il mancato rispetto delle prescrizioni anti Covid-19”.

Elisa Carbone ha ricordato che “è vietato consumare cibi e bevande in prossimità dei locali e che non sono, comunque, consentiti gli assembramenti. In questi giorni monitoreremo attentamente la situazione. Se tali fenomeni continueranno a manifestarsi, saremo costretti ad inibire l’accesso a tutta l’area con le conseguenze che ne derivano. Confidiamo nella responsabilità e nel senso civico di tutti”.