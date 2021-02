Salvini: “Speranza e Lamorgese insufficienti ma faremo squadra”

“Devo dire che occuparsi di settori strategici per l’Italia come lo Sviluppo economico, il sostegno alle imprese, il turismo, che e’ uno dei settori piu’ colpiti di questa emergenza ed e’ una ricchezza incredibile per il nostro Paese, e poi il ministero per le Disabilita’, per noi, e’ motivo di orgoglio, impegno ed enorme responsabilita'”.

Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini, a ‘Stasera Italia’. “Guardando oltre devo dire che alcune riconferme come quelle di Speranza e della Lamorgese … o c’e’ un cambio di passo, di squadra, di risultati oppure ci sara’ bisogno di aiuto e sostegno da quelle parti. Mi sembra chiaro ed evidente che occorra accelerare nella lotta al Covid, nel piano vaccinale e quello che si e’ fatto fino a oggi con Speranza e Arcuri non mi sembra sia sufficiente e sul fronte sicurezza, lotta alla droga, all’immigrazione clandestina e lotta alla mafia si puo’ e di deve fare di piu’. Vedremo di fare gioco di squadra mantenendo ognuno la sua diversita'”