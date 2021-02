Ruba monetine da un distributore e si nasconde tra i senzatetto. Arrestato un 44enne

Ha scavalcato un cavalcavia ferroviario nel quartiere San Paolo a Torino, poi, dopo aver rubato monetine dei distributori automatici di cibi e bevande nel cantiere sottostante ha tentato di forzare la serratura di un container, utilizzato come deposito di macchinari da lavoro, con una spranga, ma la scena è stata vista e filmata da una testimone, dal balcone di casa, che ha contattato la polizia.

L’uomo, vistosi scoperto, ha abbandonato il cantiere e si è dato alla fuga verso parco Ruffini.

Scavalcata la massicciata ferroviaria ha, prima, provato a nascondersi sedendosi tra alcuni senza tetto, poi fra gli arbusti lungo la ferrovia dove e’ stato rintracciato dagli agenti.

Protagonista un 44enne italiano che, trovato in possesso di circa 60euro in monetine è stato arrestato per furto aggravato e per tentato furto avendo danneggiato la chiusura del deposito dove erano custodite attrezzature da lavoro per un valore di circa 5 mila euro.