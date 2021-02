Il Pd presenta alla Camera una proposta di legge per portare in Parlamento le proposte dei Giovani democratici Milano contro lo sfruttamento degli stagisti nei luoghi di lavoro.

Ad annunciarlo con un post su Facebook è la deputata dem Chiara Gribaudo, che scrive: “basta allo sfruttamento da stage, rilanciamo l’apprendistato. Il lavoro dei giovani ha bisogno di diritti”.

La proposta è anche oggetto di una petizione su Change.org. A sostenerla anche il segretario Nicola Zingaretti che su Facebook scrive: “il Pd porta in Parlamento questo grande tema posto dai giovani democratici.

Nel Lazio abbiamo già migliorato, rafforzato e adeguato lo strumento del tirocinio. È una battaglia che portiamo avanti. È tempo di costruire nuove politiche del lavoro per i giovani, anche su ammortizzatori sociali e, in particolar modo, su politiche attive”.

Secondo Gribaudo, “i tirocini a basso costo e senza vera formazione non sono il modo giusto per avviare le ragazze e i ragazzi italiani al lavoro, a maggior ragione non possono esserlo dopo il disastro della pandemia e dell’impennata di disoccupazione giovanile e Neet.

Nel nostro ordinamento abbiamo uno strumento straordinario che coniuga diritti, competenze e giusto avanzamento della retribuzione dei giovani, ed è lapprendistato. È il momento di valorizzarlo”.