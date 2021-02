Il pizzaiolo deliano Giuseppe Schembri ad un passo dalla vittoria di “Il boss delle pizze”

Si è interrotto all’ultima curva il sogno di Giuseppe Schembri di diventare il “boss delle pizze” con la vittoria nel testa a testa finale che è andata a Florindo Franco. Ma il secondo posto nazionale è sicuramente un risultato eccellente che esalta il pizzaiolo deliano che infatti, al termine di questa avventura televisiva, usa solo parole positive, senza alcun rammarico. In fondo issarsi fino al secondo posto tra centinaia di concorrenti è un privilegio che non capita a tutti.



Schembri si è detto “orgoglioso e soddisfatto del mio percorso. Sono arrivato alla finale e ho portato a casa un grande risultato e spero di aver rappresentato bene la Sicilia e la mia amata Delia. È stata un’esperienza bellissima e costruttiva. In tutte le sfide ho ricevuto dai giudici complimenti per gli impasti e l’abbinamento degli ingredienti, aspetti essenziali per un pizzaiolo. Voglio ringraziare tutti gli amici e i clienti che sui social mi hanno supportato. Non avrei mai pensato di ricevere tanto sostegno e affetto”.



Titolare della pizzeria “360 gradi” a Delia, parlando della sua attività di pizzaiolo, Schembri aggiunge: “Finita questa avventura la mia sfida continua in pizzeria dove, giorno dopo giorno, cercherò di stupire i miei clienti che in fondo sono i miei veri giudici. A loro sono grato e come titolare ma in primis come persona mi auguro al più presto di tornare a vederli in sala e di ritrovare quella normalità che a causa di questa pandemia abbiamo perso”.

In chiusura uno sguardo al futuro: “Le sfide mi emozionano e mi stimolano. Ancora ho tanti obiettivi da raggiungere perché essere solo un bravo pizzaiolo mi sta stretto. Voglio essere il migliore e mi impegnerò al massimo per raggiungere questo e altri traguardi”.