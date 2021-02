E’ sparito il Ministro dello SPORT. Fabiana Dadone, ministro stellato delle Politiche Giovanili, avrá probabilmente un sottosegretario ad hoc. Ma e’ storicamente stato cancellato il ministero nato per controllare il Coni, indipendente fin dal 1914, sopravvissuto al fascismo e alla decisione dei costituenti di azzerarlo grazie all’impegno di Andreotti e Onesti. A partire da Giovanna Melandri, deputata ds, volonterosa perdente, nominata da Prodi nel 2006, un elenco di ministri e sottosegretari “con deleghe” sostanzialmente inutili se non dannosi: il farmacista Rocco Crimi voluto da Berlusconi, l’economista Piero Gnudi con

Monti premier, l’olimpionico Josefa Idem (unica competente, beffata e bruciata da un mini scandalo), poi deleghe trasferite a Graziano del”Rio, il politico Renziano Luca Lotti, ministro con Giancarlo Giorgetti sottosegretario e ultimo Vincenzo Spadafora, il ministro che ammise di non conoscere lo SPORT. Negli ultimi tempi le ingerenze politiche hanno fatto correre il rischio all’Italia di perdere il ruolo,olimpico, cosí come vogliono le norme del Cio. Giovanni Malagó non commenta l’evento… storico. Ma solo il premier Mario Draghi (sportivo, tifoso della Roma) potra’ dire l’ultima parola sulla ritrovata indipendenza del Coni: formale o effettiva?