Covid. San Cipirello e San Giuseppe Jato in “zona rossa”.

I comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, entrambi in provincia di Palermo, da giovedì 25 febbraio diventeranno “zona rossa”. E’ quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

L’atto è stato assunto d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza sulla base anche delle note dei due Comuni e delle relazioni prodotte da parte del dipartimento di Prevenzione dell’Asp ed è stato adottato a salvaguardia della salute pubblica al fine di contrastare la diffusione del Covid nei due centri del palermitano.

La zona rossa avrà durata sino alla giornata di giovedì 11 marzo e prevede, come in questi casi, il divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sarà comunque consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza.

Ammessi anche l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Saranno infine sospese le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado.