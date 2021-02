Corona Inglese. Regina priva Harry e Meghan di ogni titolo. L’epilogo della Mexit

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni di una serie di attivita’ affidate in quanto membri della famiglia reale e – nel caso del secondogenito di Carlo e Diana – anche di ruoli onorifici militari.

Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che Elisabetta II lo ha comunicato loro “in una lettera dopo una conversazione con il Duca” nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family annunciata clamorosamente l’anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America.

“In seguito alle conversazioni con il duca (di Sussex) la regina ha confermato che, ritirandosi dal lavoro della Famiglia Reale, non e’ possibile continuare a mantenere responsabilita’ e compiti che derivano dalla vita pubblica legata alla Famiglia reale”, si legge nella nota con cui il Palazzo ha dato l’annuncio.

Di fatto, Harry e Meghan – che si sono trasferiti da quasi un anno e mezzo OltreAtlantico e ormai vivono in California- devono rinunciare a ogni titolo ma anche a ogni futuro eventuale impegno pubblico.

Il principe rinuncia ai titoli militari ed entrambi i duchi devono lasciare il patronaggio delle varie associazioni benefiche legate ai membri della Famiglia Reale.

I duchi avevano formalmente rinunciato lo scorso 31 marzo a tutti i titoli, ma era stato concesso loro un periodo di transizione di un anno per pensarci in maniera definitiva. Adesso la questione e’ stata chiusa in maniera definitiva perche’ evidentemente la regina non ha voluto concedere loro alcuna altra deroga.

I due adesso sono attesi a una prossima uscita, l’intervista a tutto campo che hanno promesso a Oprah Winfrey e della quale- pare – la regina non fosse stata avvertita in anticipo.

L’intervista verra’ trasmessa con uno speciale in prima serata il 7 marzo ed e’ stato anticipato che Meghan che parlera’ di “tutto”, dal suo ingresso nella Famiglia reale, al matrimonio, dalla maternita’ fino dal suo lavoro filantropico e “a come gestisce la vita sotto l’intensa pressione pubblica”.