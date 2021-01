Sicilia, Maltempo: ancora pioggia e temporali nel weekend

Nei prossimi giorni grazie al temporaneo aumento della pressione oceanica e all’arrivo di venti piu’ miti dai quadranti sia occidentali sia meridionali, le temperature subiranno un’impennata, mettendo il freddo invernale in stand by.

Nonostante il clima si fara’ piu’ mite, nel weekend pero’ tornera’ la pioggia. Il team del sito ilMeteo.it comunica che fino a venerdi’ 29 gennaio i venti oceanici attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno via via di umidita’: sulle nostre regioni le nubi saranno in aumento, specialmente sui settori tirrenici.

Nel frattempo i valori termici massimi cominceranno a salire costantemente specialmente al Centro-Sud con punte di 15-16 C su Toscana, Lazio e Campania, come ad esempio a Firenze, Roma e Napoli e fino a 18-22 C sulle due Isole Maggiori (Cagliari, Palermo, Catania, Siracusa). Clima mite anche in Calabria, Puglia e Campania con 16-17 C su molte zone.

Al Nord per avere un clima un po’ piu’ mite si dovra’ aspettare domenica con 11-13 C di giorno. Ma se da un lato il clima si addolcira’, dall’altro si dovranno fare i conti con il maltempo che proprio nel fine settimana tornera’ a interessare gran parte d’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che seminera’ piogge dapprima al Nord e al Centro tirrenico (sabato), poi anche al Sud (domenica). Tornera’ a nevicare sulle Alpi a partire dai 900-1200 metri e sugli Appennini inizialmente sopra i 1600 metri, poi con quota in calo fino a 1200 metri.

Nel dettaglio, giovedi’ 28. Al nord: via via piu’ nuvoloso dal pomeriggio. Al centro: dapprima sole, poi si copre su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: piovaschi in Sicilia, soleggiato altrove.

Venerdi’ 29. Al nord: a tratti molto nuvoloso o localmente coperto. Al centro: piogge deboli sulle zone interne. Al sud: cielo a tratti coperto, piogge in arrivo su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 30. Al nord: peggiora dal pomeriggio con piogge diffuse. Al centro: peggiora dal pomeriggio con rovesci e temporali su Umbria, Toscana e Lazio. Al sud: peggiora in Campania con piogge e temporali. Domenica ancora molto instabile al Nord e al Centro-Sud.