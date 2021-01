Nucleare in Sicilia, Mancuso: “No a scorie radioattive, faremo barricate”

“Se l’individuazione in territorio siciliano di zone per la creazione del deposito nazionale nucleare è uno scherzo, non è divertente, anzi di cattivo gusto. Se così non fosse, state certi che alzeremo le barricate con muri di cemento armato. Non permetteremo che sia rovinata la nostra agricoltura o la salubrità ambientale”. A dirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Michele Mancuso, che aggiunge: “Se poi, per assurdo, da Roma qualcuno pensa che il nisseno, così come altre zone della SICILIA, possano trasformarsi in discariche nucleari, non ha tenuto conto del tasso di mortalità per tumore, tra i più alti d’Italia. Pensare di incrementarlo è da scriteriati”. “Siamo per lo sviluppo, per una partecipazione solidale alle esigenze del Paese – dice ancora il parlamentare azzurro -, ma sulle scorie nucleari diventiamo i più titolati ambientalisti di sempre. I sindaci non darebbero mai il loro assenso, né la politica regionale. Sono certo che tutta la deputazione sarà dalla stessa parte. Invitiamo gli organi competenti a una chiara ed inequivocabile smentita”, conclude Mancuso.