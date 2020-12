Tanti crimini anche l’omicidio di Saddan: ecco come “dominava” Caltanissetta la banda dei pakistani

Un omicidio ma anche episodi di efferata violenza, come la rapina, preceduta da un’aggressione, a una donna nigeriana che teneva in braccio il figlio di un anno. Sono alcuni dei reati contestati ai 12 pakistani componenti dell’organizzazione sgominata questa notte da un’operazione congiunta dei carabinieri e della polizia. Vittima dell’omicidio, avvenuto il 3 giugno, Adnan Siddique, ‘colpevole’ di essersi ribellato ai suoi caporali e di averli denunciati. Per il delitto vennero arrestati sei soggetti arrestati oggi: Muhammad Shoaib, Muhammad Awan, Shujaat Ali, Bilal Ahmed, Ali Imran, Muhammed Mehdi e Muhammad Nawaz.

Già prima dell’omicidio, la banda aveva commesso numerosi episodi di violenza con un’escalation, sottolineano gli investigatori, “impressionante”. Un cittadino nigeriano era stato aggredito e malmenato a colpi di bastone e spranghe di ferro per aver chiesto il corrispettivo dell’attività di bracciante agricolo svolto per loro conto; una donna nigeriana era stata aggredita mentre stringeva tra le braccia il figlio di appena un anno e rapinata di duecento euro. In un’altra occasione l’organizzazione aveva estorto a un pakistano la somma di 300 euro profitto di un’intermediazione illecita finalizzata al caporalato.

Il giorno dopo, l’uomo è stato preso per le caviglie e le spalle, caricato su un’auto e portato nella casa di uno dei membri dell’organizzazione dove per circa tre ore è stato minacciato e costretto a chiamare il padre in Pakistan per farsi mandare 5.000 euro per ottenere la sua liberazione. Fra i reati commessi, anche l’irruzione, il 10 dicembre 2019, in una nella comunità ‘I Girasoli Onlus’ di Milena dove due minori ospiti della struttura sono stati picchiati per aver avuto una discussione con un altro minorenne che aveva invocato l’intervento dell’organizzazione.