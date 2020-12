Sicilia, Lupo (PD): ancora nessuna traccia dell’esercizio provvisorio

“A tre giorni dalla scadenza dei termini il governo regionale non ha ancora presentato all’Ars il disegno di legge di esercizio provvisorio di bilancio 2021 e non ha neppure approvato il bilancio di previsione per il nuovo anno, il rischio concerto è quello della paralisi della amministrazione che aggraverà la crisi economica nella regione.

Intanto l’Ars è bloccata perché i gruppi parlamentari di maggioranza ed il governo insistono per la discussione urgente del disegno di legge ‘893’ che poco o nulla ha a che vedere con la crescita de sistema produttivo regionale.

È l’ennesima conferma di come il governo Musumeci abbia perso la bussola sfuggendo persino alle precise prescrizioni costituzionali in materia di contabilità pubblica”.

Lo ha detto, intervenendo in aula all’Ars Giuseppe Lupo capogruppo del Pd .