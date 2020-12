San Cataldo. Il 29 dicembre messa nella Chiesa di Maria SS delle Grazie per i soci dell’Associazione “Giuseppe Amico Medico” Onlus.

SAN CATALDO. Causa emergenza sanitaria, non si potrà tenere la tradizionale “Serata del Socio” che ogni anno, in un clima di gioiosa amicizia, offre l’opportunità a tutti soci dell’Associazione culturale “Giuseppe Amico Medico” Onlus e alle loro famiglie di ritrovarsi per lo scambio di auguri tra cibi della tradizione e tombolata.

Lo ha reso noto la stessa associazione che ha comunicato che, chi vorrà, quest’anno potrà partecipare, nel più assoluto rispetto delle norme anti-Covid naturalmente, alla Celebrazione Eucaristica organizzata per i soci e i propri cari che ricordiamo, si terrà martedì 29 dicembre alle ore 20 presso la Chiesa di Maria SS. delle Grazie.

Per consentirne a tutti la condivisione, la Santa Messa, celebrata da padre Eugenio Caramia, sarà trasmessa in diretta sull’emittente TV Rete Chiara canale 813, sul sito web e sulla pagina FB dell’Associazione.