“Se il mio medico di base mi dirà vai io mi farò certamente il vaccino quando toccherà a me, io sono per l’informazione e la trasparenza, per la responsabilità e non per l’obbligo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Claudio Brachino nella rubrica Primo Piano di Italpress.

Le strutture a forma di Primula per la somministrazione dei vaccini? “Fantozzaniamente una boiata pazzesca” ha risposto Salvini.