Oratorio Madrice Mussomeli, bimbi del catechismo preparano il presepe. Aderiscono all’iniziativa “Scatole scaldacuore” della Proloco

MUSSOMELI – Nella giornata di ieri, giorno di catechismo attivo, i bambini del primo anno della Parrocchia Madrice, guidati dalle catechiste Mela e Mariella, hanno contribuito ad allestire un piccolo presepe presso l’oratorio dell’arciconfraternita, luogo in cui si svolgono le consuete lezioni di catechismo. A dire delle catechiste, “costruire il presepe è rinnovarne la forza, la bellezza, é senza dubbio l’opera creativa cristiana più importante del periodo natalizio. Ecco perché tutto deve avere il profumo della semplicità, poche cose, povere, ordinarie ma da rendere straordinarie”. Hanno anche chiarito che, quest’anno, il presepe é stato realizzato esclusivamente da semplice carta, ma la creatività e la fantasia dei bimbi ha reso ogni personaggio una piccola opera d’arte. Va sottolineato che i bambini, proprio in questo periodo, non potendosi dare la mano, hanno formato un cerchio di solidarietà, aderendo altresì all’iniziativa, proposta pochissimi giorni fa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Mussomeli: la preparazione delle “scatole scaldacuore”, una raccolta di regali affinché anche le famiglie più bisognose possano scartare dei doni il giorno di Natale. Infatti, dopo aver posizionato, il loro personaggio del presepe, e cantato canzoncine di Natale insieme ai novenari, si sono recati presso la sede della Pro Loco di Piazzale Mongibello per consegnare le loro scatole scaldacuore, minuziosamente da loro preparate e decorate. Con l’auspicio che questo spirito di solidarietà, l’innocenza, la genuinità del cuore dei bambini possa durare davvero tutto l’anno. Da sottolineare che i piccoli del catechismo sono stati omaggiati da dolciumi a tema natalizio dal Priore dell’ Arciconfraternita del SS. Sacramento.