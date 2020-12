Mussomeli, l’Immacolata: festa in chiesa con messa e adorazione eucaristica

MUSSOMELI – La festa dell’Immacolata, sempre nella sua solennità liturgica, è stata partecipata sin dal suo novenario, certamente in un’atmosfera diversa, tenuto conto delle restrizioni governative in atto che non hanno consentito alcune tradizioni proprio di questa solenne festa mariana, il cui culto viene coltivato nella chiesa di San Francesco. La vigilia, quest’anno, ha registrato la mancanza dell’offerta dei simbolici scudi d’argento, nel corso dei vespri da parte dell’Amministrazione comunale ed il successivo corteo per la Via Palermo per l’omaggio floreale in direzione della Madonnina delle Case Popolari. Festa solenne, dunque, in chiesa senza alcun festa esterna, per evitare assembramenti nel rispetto norme anticovid. La messa solenne, presieduta dal Padre Rettore Padre Valdecir è stata concelebrata anche da altri confratelli della copiosa Redenzione. Presenti, in maniera contingentata, oltre i devoti, la rappresentanza dell’Associazione degli Amici di San Francesco, e quella della Milizia dell’Immacolata. Al termine della Messa, è seguita la solenne Adorazione Eucaristica, mentre, all’esterno, il tempo si presentava minaccioso con l’abbondante pioggia che ha caratterizzato la serata.