Mussomeli, in casa preghiera e comunione di “Zi Ferdinando Genco” per il suo 100° compleanno

MUSSOMELI – In occasione del suo centesimo compleanno il nonnino Ferdinando Genco, con grande commozione e riconoscenza, ha accolto la benedizione, impartitagli, da Sua Santità , papa Francesco. Una benedizione contenuta in una pergamena, letta e consegnata dal parroco don Salvatore Calogero Mantione, che per la circostanza, data la sua veneranda età, gli ha anche amministrato la comunione in casa, invitandolo alla preghiera. I familiari, specialmente i non residenti, hanno mostrato la loro vicinanza al congiunto, in questa circostanza, mediante la video chiamata, intrattenendosi in conversazione e presentando le loro congratulazioni. Come anche c’è stata la video chiamata, arrivata al nonnino da parte del sindaco Catania, impossibilitato a raggiungerlo nella sua abitazione, riservandosi, comunque, di farlo successivamente. Per i 100 anni del nonnino Genco è stata consegnata a nome dell’Amministrazione comunale con la presenza del vice sindaco Toti Nigrelli e l’assessore Lo Conte una targa ricordo su cui è stato inciso: “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale, e di tutta la Comunità formulo i migliori auguri per il suo 100° compleanno, integerrimo impiegato comunale e valoroso sergente di cavalleria, impegnato sul fronte greco albanese a difendere con valore e coraggio la sua patria. Mussomeli 10 dicembre 2020 Il sindaco Giuseppe Catania”. Come anche pensieri augurali sono stati incisi sulla targa della Confraternita carmelitana, di cui è presidente emerito, mentre una pergamena ricordo è stata consegnata anche dall’Associazione Combattenti e reduci. Ringraziamenti, in video conferenza, sono stati espressi, a nome della famiglia Genco, dalla Professoressa Rina Genco per l’attenzione ed augurale benevolenza prestata, al proprio genitore. Un incontro familiare, assai contenuto, a suggello del traguardo raggiunto.