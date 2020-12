Mussomeli, “E’ luce!” in contrada Bumarro – contrada Prato

MUSSOMELI – Finalmente! Da ieri sera, sabato 19 dicembre 2020, anche la zona di c.da bumarro – contrada Prato, a ridosso della cittadella scolastica, ha l’illuminazione pubblica. Dopo tanto tempo di attesa, da circa un ventennio, finalmente, anche i cittadini residenti in quella zona potranno usufruire dell’illuminazione. Rigorosamente con la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, alcuni residenti della zona hanno voluto salutare l’arrivo della luce con un lungo applauso all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale e a quanti si sono attivati in tal senso. Lo ha sottolineato, a nome dei residenti, Giuseppe Mistretta che, assai soddisfatto dell’arrivo della luce, ha anche chiesto, sommessamente, al sindaco presente, di attenzionare la situazione viaria della zona. L’applauso è stato fragoroso. Un momento gioioso per la zona, che ha visto la presenza del personale dell’Ufficio tecnico, dell’ex vice sindaco Francesco Canalella, del presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli e dell’assessore Seby Lo Conte. Con l’assaggio del panettone e dello spumante si è concluso il momento augurale dell’illuminazione di contrada Bumarro – Contrada Prato.