Milena zona Rossa, Mancuso (FI): “Non abbiamo casi preoccupanti, viviamola come opportunità per cacciare la minaccia”.

MILENA. A proposito della situazione di contagio in atto a Milena, il deputato regionale Michele Mancuso (nella foto) è intervenuto con una nota. “Ho sentito il Presidente della Regione Musumeci, aspettiamo le opportune valutazioni, ma non c’è dubbio che la situazione della mia piccola Milena è delicata”.

Il deputato regionale di Forza Italia ha invitato tutta la cittadinanza alla massima prudenza e soprattutto, rimarcando che “La dichiarazione di zona rossa va vissuta con l’atteggiamento della prevenzione. Per fortuna non abbiamo casi preoccupanti.

“Dunque – ha concluso – l’isolamento è un’opportunità per cacciare via prima possibile la minaccia di questo incredibile nemico. Speriamo davvero in un santo Natale e soprattutto in un anno nuovo di speranza e di salute per i nostri concittadini”.