Manovra, Di Maio rassicura: “Non ci sarà nessuna patrimoniale”

“Non ci sara’ nessuna patrimoniale. L’emendamento non e’ passato, perche’ ci siamo opposti. Aumentare le tasse al ceto medio in questo momento di difficolta’ sarebbe stata una follia”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb, parlando della manovra, nella quale, ha aggiunto, rifinanziamo il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale, per oltre 3 milioni di persone che senza non sarebbero riuscite a sfamare i propri figli”