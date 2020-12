Italia, covid: 17.992 nuovi casi, 674 morti e 179.800

Sono 17.992 i nuovi contagi da CORONAVIRUS riscontrati oggi in Italia dopo aver eseguito 179.800 tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 674 morti, che portano il totale delle vittime a 67.894 da inizio emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.819 (-36 da ieri), i guariti 1.226.086 (+22.272), mentre gli attualmente positivi sono 627.798 (-7.545 da ieri).

Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda i contagi maggiori nelle regioni, si registrano 4.211 nuovi casi in Veneto, 2.744 in Lombardia e 1.745 Emilia Romagna.