Covid, Italia. Ministro salute Roberto Speranza: “Bisogna chiudere”

Sin dal primo giorno e’ convinto che il virus si sconfigge solo “tenendo alta la guardia”. E adesso che il governo e’ costretto a rivedere in corsa la strategia e valutare rischi e vantaggi di un lockdown nazionale, Roberto Speranza rivendica la linea dura. Augurandosi che Giuseppe Conte e i ministri non cedano alla mozione natalizia degli affetti e alle pressioni del settori economici.

“La mia posizione non cambia, e’ sempre stata cristallina – ricorda il responsabile della Salute -. Allentare proprio adesso le misure di contenimento sarebbe un grave errore. Bisogna chiudere, non aprire”. Le fotografie dello shopping selvaggio sulle strade delle grandi citta’ e dei centri storici lo hanno scioccato: “Dobbiamo assolutamente evitare gli assembramenti”. Fosse stato per lui, il governo avrebbe chiuso nelle due settimane di vacanze da Natale alla Befana l’Italia intera, cosi’ da far raffreddare la curva: “E’ il periodo piu’ complicato, in cui il tasso di relazioni e spostamenti si alza di molto”.

Un modo diplomatico per chiedere al premier Conte di superare cautele e resistenze: “Ascolteremo con grande attenzione i nostri scienziati e l’auspicio e’ che nel giro di poco tempo si possano assumere ulteriori misure, in grado di scongiurare una ipotetica terza ondata. Se ci fermiamo e molliamo, la curva del virus puo’ tornare a salire”, ha concluso Speranza.