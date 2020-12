Campofranco. Il Comune entra nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

CAMPOFRANCO. Arriva una innovativa rivoluzione per il comune di Campofranco, settore ufficio anagrafe, di cui beneficeranno tutti i cittadini campofranchesi residenti e soprattutto i non residenti.

A comunicarla è stato il sindaco Rino Pitanza: “Il nostro paese è entrato nel portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Un sistema, nato dai progetti dell’Agenzia per l’Italia Digitale al quale abbiamo partecipato, che consente ai cittadini procedure più snelle, soprattutto per le pratiche che coinvolgono altri Enti pubblici”.

Si tratta di una sorta di banca dati nazionale nella quale confluiranno tutti i dati dei cittadini del nostro comune e, allo stesso tempo, un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e diventa un punto di riferimento unico per l’intera pubblica amministrazione. Una volta a regime, consentirà una maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e la semplificazione delle operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti.

Il comune potrà rilasciare certificazioni anagrafiche anche a cittadini non residenti nello stesso comune e il cittadino non dovrà più preoccuparsi di comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza. “Si tratta di un grande lavoro – ha concluso il sindaco – fatto principalmente nel comune di Campofranco dalla dipendente Assunta Morreale. C’è voluto un gran lavoro, con tante difficoltà, ma ce l’abbiamo fatta ed è un servizio in più per i cittadini”.