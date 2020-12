Caltanissetta, Aiello (Lega): “Inopportuno far eseguire lavori stradali nelle ore di punta”

Traffico in tilt questa mattina in Via Piave, dove intorno alle 12:30 sono iniziati dei lavori sul manto stradale che hanno causato un ingorgo e non pochi disagi ad automobilisti e cittadini.

“Determinati lavori andrebbero eseguiti non nelle ore di punta, quando c’è maggiore traffico, ma quando circolano meno auto” – così interviene il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, a seguito delle lamentele di chi oggi è rimasto imbottigliato nel traffico.

“A Caltanissetta c’è la cattiva abitudine di chiudere le strade senza opportuno preavviso e di realizzare lavori in orari che creano disagio agli utenti della strada” – afferma il Consigliere Aiello, che aggiunge: “Per non mettere in difficoltà gli automobilisti, e per consentire agli operai di lavorare con serenità, gli interventi sul manto stradale andrebbero programmati e realizzati quando è risaputo che c’è meno traffico e non nelle ore di punta come avvenuto stamattina.

“Colgo l’occasione per invitare l’Amministrazione Comunale a fare un giro per la Città – conclude Oscar Aiello – determinate vie come per esempio Via Piersanti Mattarella e Viale Stefano Candura (solo per citarne alcune) sono piene di pericolosissime buche e quasi tutta Caltanissetta è priva di segnaletica orizzontale ben visibile”