Acquaviva, iniziativa natalizia: “Le arance per lo sport”

ACQUAVIVA PLATANI – La società ASD Acquaviva, che milita nel campionato di seconda categoria, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di sostenere una delle aziende del territorio di Acquaviva, “Tenuta Lanza “Il Mulino” , donando una cesta di Arance “Bio” ai propri dirigenti e giocatori. Una produzione di eccellenza, condivisa proprio con la squadra di calcio sponsorizzata. Commentando l’iniziativa, il tecnico Antonio Mistretta così ha detto: “Oggi come oggi lo stile di vita di noi tutti in generale e di quanti fanno sport in particolare, passa anche attraverso queste iniziative tese alla valorizzazione di un corretto stile di vita attraverso la conoscenza e la valorizzazione di prodotti tipici di qualità presenti nel nostro territorio; in questo caso, le arance, oltre che ricchissime di vitamina C, aumentano la resistenza del corpo umano contro i vari agenti chimici, fisici e ambientali, aumentano le difese immunitarie contro virus e batteri, prevengono i disturbi cardiovascolari e svolgono un’azione antistress, oltre a svolgere una forte azione antiossidante esercitata nei confronti dei radicali liberi”