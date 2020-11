Vincenzo Pennica (Orgoglio Nisseno): “Solidarietà alle attività commerciali e produttive della Città colpite dalle restrizioni del Dpcm”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta del segretario organizzativo di Orgoglio Nisseno, Vincenzo Pennica (nella foto) a tutte le attività produttive e commerciali nissene colpite dalle restrizioni del recente Dpcm.

“Esprimo massima solidarietà e un sentito ringraziamento, a tutte le attività commerciali e produttive che responsabilmente, visto l’approssimarsi delle festività natalizie, stanno vivendo momenti difficili a causa di un’incertezza circa il loro futuro posto di lavoro. Di certo, la situazione generale tra pareri discordanti del governo nazionale e regionale, non è di conforto per tutte quelle categorie più colpite da questo ennesimo DPCM, ma nonostante ciò, bisogna andare avanti rispettando alla lettera le disposizioni del Governo, in modo tale da contenere il più possibile il contagio, consentendo agli uffici pubblici e alle forze dell’ordine di concentrarsi sulle priorità ed essere a disposizione per eventuali emergenze.

Mi rendo conto – prosegue la nota – che l’economia di una città come la nostra, già in gravi difficoltà, ne risentirà più di altre ma ci auguriamo tutti che a breve il Governo possa mettere in campo dei seri provvedimenti economici per far fronte alla sospensione di affitti, utenze, mutui e all’estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le categorie professionali.

So bene che la solidarietà fine a se stessa può non bastare ma sapere di non essere soli in momenti di difficoltà credo dia a tutti questi lavoratori un po’ di speranza. Nel frattempo – ha concluso – dobbiamo tenere duro e mantenere serietà e responsabilità per uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione. Insieme possiamo farcela, con la responsabilità di ciascuno di noi. Porgo questo pensiero di vicinanza a tutta la categoria a nome mio e di tutto il gruppo di Orgoglio Nisseno”.