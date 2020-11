Sono 1.707 i nuovi casi Covid in Sicilia che fanno salire a 26.286 gli attuali positivi: 1.450 ricoverati con sintomi, 210 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 24.626 in isolamento domiciliare.

Sono 837 i deceduti, 35 in piu’. Ammontano a 38.381 i casi totali, 11.258 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 10.217.